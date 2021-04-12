У Зеленского заявили, что на границах Украины стоят 80 тысяч российских солдат

Украинский лидер обеспокоен складывающейся ситуацией и запросил переговоры с Путиным, однако Кремль молчит

Россия продолжает нагнетать обстановку и сосредоточила более 80 тысяч военных на границе с Украиной. Из них свыше 40 тысяч на нашей восточной границе, еще 40 тысяч – во временно оккупированном Крыму.

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Об этом в комментарии Reuters заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, украинский лидер пытался, но не смог поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по этому поводу.

"Офис президента, конечно, обратился с запросом о разговоре с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответ и очень надеемся, что это не отказ от диалога", – сказала Мендель.

Как уточняет Reuters, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел такой просьбы о переговорах "в последние дни" и не знал, что она поступала недавно.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Мендель заявила: даже несмотря на концентрацию около 40 тыс. российских военных у восточной границы Украины, поддаваться панике не следует.

Также напомним, что 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что у границ Украины, а также на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму сосредоточены около 60 тысяч вражеских солдат.

Кроме того, в Ростовской области РФ находились до 12 батальонных тактических групп, которые могли быть переброшены на Донбассе в течение 1-2 суток.

Видео: Сегодня

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