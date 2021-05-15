Украина "антипод" России? Киев ответил на дерзкое заявление Путина

Путину уже ничего не светит – ни российские танки, ни русский мир не смогут остановить трансформацию Украины

Владимир Путин / Фото: AFP

Президент России Владимир Путин продемонстрировал непонимание внутренних процессов в нашем государстве, назвав Украину "антиподом РФ и антироссией".

Об этом сказал Укринформу пресс-секретарь МИДа Олег Николенко.

По его словам, Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Однако Россия, вкладывая огромные ресурсы, пытается свернуть европейский путь Украины.

"Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве … Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", – сказал Николенко.

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Спикер МИДа отметил, что географию изменить нельзя, и после завершения войны Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", – добавил он.

Видео: t.me/dimsmirnov175

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