Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину совет

Путин снова цинично обвинил Киев в нежелании урегулировать конфликт на Донбассе, на что получил четкий ответ

Алексей Данилов и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал президенту РФ Владимиру Путину убрать войска с Донбасса, вернуть Украине контроль над территорией и границей, и тогда война быстро закончится. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Реклама

Накануне во время заседания Совета безопасности РФ Путин снова цинично обвинил Киев в нежелании урегулировать конфликт на Донбассе и что якобы все из-за Украины.

"Из его уст прозвучала такая вещь по поводу войны на территории Донецкой и Луганской области. Я уже неоднократно говорил: она быстро закончится, как только Путин заберет свои войска, заберет свои танки, свои бронетранспортеры, уйдет на свою территорию, уйдет в Ростовскую область, уйдет в Курскую область, и там будут его воины, и сразу война закончится. Как только они передадут нам нашу границу", – заявил Данилов.

Читайте также: С удовольствием это сделаем: Медведчука могут обменять на политзаключенных Кремля

Секретарь СНБО добавил, что Киев в отличие от Москвы выполняет свою часть договоренностей, а вот Россия "сначала говорит одно, а затем – другое".

Видео: YouTube/Shuster online

Как сообщали новости "Сегодня", Путин впервые отреагировал на дело против своего кума, нардепа Виктора Медведчука. Хозяин Кремля заявил, что будет следить за этим делом и должным образом реагировать.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией