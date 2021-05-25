Угроза и непредсказуемость Лукашенко. Украинцам посоветовали не ездить в Беларусь

После ареста Романа Протасевича и Софьи Сапеги украинские министры осудили Беларусь и рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну

Посадка на рейс в Минск в аэропорту "Борисполь". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Учитывая ситуацию с арестованными в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и его девушкой, украинским правозащитникам, журналистам и активистам не следует ездить в эту страну.

Об этом заявили министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В своем совместном заявлении они обвинили власти Беларуси в нарушении прав и свобод представителей медиасферы и осудили их за это.

"Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси, призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну", – гласит заявление.

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Ткаченко и Кулеба обвинили режим Александра Лукашенко в узурпации информационного пространства страны, а также умышленной и беспринципной попытке "установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой".

"Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека", – резюмируют украинские министры.

Напомним, что ранее в этот день Кабмин принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

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