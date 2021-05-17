"Уе*ень! Таких трутней под МВД много": Кива обматерил советника Авакова

Помощник главы МВД Мартыненко намекнул, что нардепа могут лишить научного звания, на что получил жесткий ответ от Кивы

Илья Кива ругается с Владимиром Мартыненко из-за диссертации. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Илья Кива обиделся на слова советника главы МВД Владимира Мартыненко, что якобы заново придется защищать диссертацию, и обматерил его.

Об этом нардеп-кандидат наук написал в комментарии под постом советника Авакова в Facebook.

Мартыненко отметил, что не озвучивал никаких сенсаций, а лишь описал процедуру присвоения научного звания согласно закону. На это получил жесткий ответ от нардепа.

"То, что ты тупой, ни для кого не новость, но настолько… Уе*ень, тебе сложно это понять, но постарайся напрячься и подумать, что ты будешь делать, когда окажешься вне МВД. Раньше я тебя не замечал, таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне придется тебе всегда помогать", – написал Кива.

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Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию. Ну как защитил… Хоть он и не смог ответить на вопросы ученых, но ему засчитали работу.

Это вызвало большой скандал и, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.