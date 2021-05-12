У Зеленского появился козырь против Путина

Хозяин Кремля публично не будет реагировать на подозрение своему куму, но на переговорах с Зеленским этот вопрос всплывет

Коллаж "Сегодня"

Уголовное преследование народного депутата Виктора Медведчука с возможным последующим арестом может сыграть на руку президенту Владимиру Зеленскому в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Путин пока не будет публично реагировать на подозрение Медведчуку, но на переговорах с Зеленским этот вопрос точно всплывет.

"Путин может пойти на некие уступки Украине, в том же вопросе Донбасса, например. В таком случае подозрение Медведчуку можно рассматривать как дипломатический ход Украины, который может быть аргументом в будущих переговорах Зеленского с Путиным", – говорит он.

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О том, что Путин не будет реагировать на уголовное производство против Медведчука до встречи с Байденом, говорит "Сегодня" и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Безусловно, Медведчук может стать вопросом переговоров Путина с Зеленским. Россия может возобновить эскалацию конфликта на Донбассе или же ввести какие-то ограничения для украинского бизнеса в РФ. В любом случае какие-то действия Путин будет проводить или не проводить после встречи с президентом США", – уверен эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют "слив" России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

В Кремле уже заявили, что кум Путина не обращался за помощью к России и не просил политического убежища. также в Москве пообещали не вмешиваться в это дело.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.