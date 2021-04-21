У Путина отреагировали на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

Сам Путин во время своего выступления перед Федеральным собранием ничего не сказал о предложении Зеленского – ответ дал Кремль

Предложение президента Владимира Зеленского о встрече на Донбассе для проведения переговоров передано российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Текст выступления Зеленского был оперативно доложен президенту. Но я пока не уверен, что он имел время с ним ознакомиться, потому что традиционно большую часть ночи перед оглашением послания (к Федеральному собранию. – Ред.) работал над текстом выступления", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным "заявлением хорошего актера", в котором нет смысла, и что якобы президент Украины просто решил перехватить инициативу накануне послания Путина. Тем временем у Зеленского объяснили предложение Путину.

Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.