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США хотят видеть Украину в НАТО, но есть условие

6 мая, 20:06

Стас Кожемякин

Соединенные Штаты официально поддерживают вступление Украины в НАТО – администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы двери альянса оставались открытыми для всех желающих.

Об этом заявила 6 мая заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", – сказала замспикера.

На уточняющий вопрос, значит ли это поддержку вступления Украины в НАТО, Жан-Пьер ответила: "Да, мы поддерживаем".

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