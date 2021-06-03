Тупицкого снова не пустили в КСУ и он "схлестнулся" с охранником (видео)

Бывший глава КСУ на этот раз пытался прорваться вместе с другим судьей Касмининым, но это им не помогло

Тупицкий и Касминин разбираются с охранником. Скриншот

Сегодня под Конституционным судом "жарко" – там проходит митинг противников закона о рынке земли, который проверяют на конституционность. В то же время в здание суда снова не пустили экс-главу КСУ Александра Тупицкого и экс-судью Александра Касминина.

"Вы взяли на себя ответственность и стали рядом с другими преступниками в совершении неправомерных действий", – сказал Тупицкий, обращаясь к охраннику.

В свою очередь Касминин продолжил выяснять отношения с охранником, отметив, что тот якобы нарушает законодательство, не впуская судей в суд, и обвинил мужчину в незнании закона.

"Я законы знаю, но не комментирую. Я не вправе комментировать данные вопросы. У меня нет полномочий", – сказал охранник.

На просьбу журналиста прокомментировать, почему их не пускают в здание суда, Касминин ответил: "Я судья Конституционного суда и по закону я имею право зайти в помещение на свое рабочее (место), в зал заседаний, в свой служебный кабинет".

Тупицкий и Касминин, которые ранее были сняты со своих должностей, требуют, чтобы о них доложили судьям внутри, и ждут ответа у входа, а также просят акт недопуска на рабочее место. По его словам, на данный момент у КСУ есть кворум для принятия решений.

"Но вопрос не только в кворуме, а в полноценном составе суда. Когда 18 судей в зале и некое количество голосов для принятия решений – это одно. И когда минимальное количество судей в зале, а количество голосов для принятия решений такое же", – заявил Тупицкий.

Позже стало известно, что коллегия судей КСУ приняла решение допустить Тупицкого и Касминина на заседание, вот только зайти он туда не может, пишет "Страна".

"Сейчас коллегия судей приняла решение о допуске меня и Касминина на заседание суда, но Управление госохраны не хочет выполнять это решение",- заявил Тупицкий.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Печерский суд принял неожиданное решение по избранию меры пресечения Тупицкому.