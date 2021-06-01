Тупицкий впервые пришел в суд и услышал неожиданное решение

Сначала экс-главу КСУ никак не могли заманить в суд, а как только он явился – не пришли прокуроры

Тупицкий в Печерском суде. Фото: Евгений Назаренко / Фото: Сегодня

Печерский суд Киева не избрал меру пресечения для экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого в деле о подкупе свидетеля и даче недостоверных показаний, поскольку прокуроры неожиданно отозвали свое требование. Об этом сообщает из зала суда корреспондент "Сегодня".

Реклама

На заседание суда неожиданно не явились прокуроры. Более того, судья объявил, что прокуроры подали ходатайство об отзыве своей просьбы по избранию меры пресечения Тупицкому.

Фото: Евгений Назаранеок, "Сегодня"

Теперь это дело передают в Подольский суд, где его будут рассматривать по сути. То есть меру пресечения экс-главе КСУ избирать не будут.

В тренде Чем опасен для Украины союз России и Беларуси? Ответил Зеленский

Отметим, что ранее прокуратура просила назначить Тупицкому залог в 45 тыс. грн и запретить ему появляться в Конституционном суде.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Голосеевский суд Киева вынес неожиданное решение по трем протоколам в отношении Тупицкого и закрыл дело.