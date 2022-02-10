"Трясется за свою никчемную жизнь": Ярош высмеял Путина за "километровый" стол с Макроном

Ярош рассказал, почему Путин и Макрон сидели так далеко друг от друга / Фото: Коллаж: Сегодня

Причиной, по которой президент России Владимир Путин находился во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном на огромном расстоянии, стало то, что он сильно переживает за свою жизнь. Об этом сказал экс-лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош в эфире программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

"Мы видим, как он трясется за свою никчемную жизнь, встречается с руководителями государств при дистанции в десятки метров", – сказал Ярош.

Также он отметил, что президент России ведет себя так, несмотря на то, что привит "Спутником V".

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"Видно, что он так трясется за себя, что ужас. Такие люди не могут быть нормальными лидерами, оно ничтожное и неуклюжее. Однако от них и угроза самая большая, к сожалению", – отметил он.

Путин и Макрон сидели за огромным столом

Президенты сидели напротив друг друга за длинным белым овальным столом: Макрон – с одного края, Путин – с другого. Длина стола составляет пять метров. Кроме того, в зале переговоров находился бактерицидный облучатель "Дезар-7", который используют для профилактики гриппа, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии, атипичной пневмонии и ряда других опасных инфекций.

В углу зала стоял бактерицидный облучатель

Несмотря на то, что российский лидер привился от коронавируса, он решил соблюдать пятиметровую дистанцию. Огромный кремлевский стол и самого Путина жестко высмеяли в соцсетях.

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Ярош раскритиковал Макрона

Говоря о переговорах президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером об урегулировании ситуации на Донбассе, Дмитрий Ярош возмутился словами Эммануэля Макрона о Минских соглашениях.

Он считает, что Минские соглашения, навязанные Россией, не разрешат ситуацию на Донбассе, а наоборот – ухудшат ситуацию.

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"Господин Макрон, не могли бы вы пойти... далеко с реализацией так называемых "Минских соглашений"! Заодно можно захватить с собой еще и немцев, и других защитников капитуляции Украины... Эти никчемные пункты, навязанные Путиным, являются гибелью украинской государственности, и поэтому неприемлемы для украинского народа. Кремль пугает войной США, Европу, Украину? Это не вопрос. Мы, украинцы, готовы бороться за нашу независимость, и за свободную Европу, и за свободный мир! Доказываю это уже 8 лет", – написал он.

Путин и вакцины

Путин постоянно находил отговорки, чтобы не вакцинироваться российским препаратом.

В конце декабря 2020 года Песков заявил, что Путин решил сделать прививку от коронавируса вакциной Sputnik V, но ждал завершения всех формальностей.

В середине декабря Путин дал понять, что слишком молод для прививки (68 лет), поскольку вакцинация для людей его возрастной группы пока не предусмотрена.