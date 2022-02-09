"А не пошли бы вы…": Яроша разозлили слова Макрона

Выполнение Минских договоренностей приведет к капитуляции Украины

Дмитрий Ярош выступает категорически против предложения Макрона / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад любой ценой подбивает Украину к выполнению Минских соглашений, даже если это будет не условиях Кремля. Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош возмутился словами президента Франции Эммануэля Макрона насчет договоренностей по Донбассу. Об этом он написал в Facebook и даже послал французского лидера.

Ярош считает, что Минские соглашения, навязанные Россией, не разрешат ситуацию на Донбассе, а наоборот, – ухудшат ситуацию.

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Дмитрий Ярош

"Господин Макрон, не могли бы вы пойти... далеко, с реализацией так называемых "Минских соглашений"! Заодно можно захватить с собой еще и немцев, и других защитников капитуляции Украины... Эти никчемные пункты, навязанные Путиным, являются гибелью украинской государственности, и поэтому неприемлемы для украинского народа. Кремль пугает войной США, Европу, Украину? Это не вопрос. Мы, украинцы, готовы бороться за нашу Независимость, и за свободную Европу, и за свободный мир! Доказываю это уже 8 лет", – написал он.

По его словам, международная поддержка Украины поставит крест на реваншистских имперских настроениях российского режима.

Что Макрон наговорил о "Минске"

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Минские соглашения являются единственным путем к урегулированию конфликта на востоке Украины и достижению мира.

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"Я обсуждал эти вопросы с президентом (России. — Ред.) Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру", — сказал Макрон.

А что говорит Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал, что для него важны не слова, а действия, и если бы президент России Владимир Путин хотел урегулировать ситуацию на Донбассе – он давно бы это уже сделал.

"Говорят, что президент Российской Федерации вчера на пресс-конференции был очень открыт. Я вчера не смотрел пресс-конференцию, у меня на это нет времени. Как я воспринимаю открытость? Открытость – это всегда прекрасно, если это правда, а не игра. Я вообще-то не очень доверяю словам. У каждого политика искренность в определенных шагах и действиях, в нашем случае его открытость – это шаги к деэскалации конфликта на Донбассе", – отметил Зеленский.

Минские соглашения

Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документе 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.

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Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов) и только потом передачи Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.

Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск".