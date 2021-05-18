Тищенко о дружбе с Ермаком и карьере: Крестил моего сына

Нардеп рассказал, что относится к наветам на себя с юмором, но верит, что каждый получит по заслугам

Тищенко рассказал о дружбе с Ермаком

Народный депутат Николай Тищенко дружит с главой Офиса президента Андреем Ермаком уже более 30 лет, но в карьере тот ему якобы не помогал, а просто стал крестным его сына.

Об этом нардеп рассказал в интервью "Сегодня".

"Я никому не обязан карьерой. Но с Андреем Борисовичем мы действительно дружим более тридцати лет, и он крестил моего сына. Хотя видимся очень редко", – поделился нардеп.

Он добавил, что относится ко всем слухам о себе с юмором и верит, что каждый получит по заслугам.

"Знаете, я вам так скажу о всех наветах на меня. Я ко всему плохому, что происходит в политике вокруг меня, отношусь с юмором. Но никто в этой жизни карму не отменял. Бумеранг будет однозначно", – уверен Тищенко.

Напомним, Николай Тищенко также рассказал, что после скандала из-за вечеринки в разгар локдауна, в который он попал месяц назад, свой день рождения 17 мая решил отпраздновать тихо, а в подарок получил бесплатную рекламу на телеграм-канале "Темный рыцарь".

Мы также сообщали, что в марте народный депутат Николай Тищенко возглавил закарпатскую ячейку "Слуги народа".