"Так выглядит обед настоящего слуги народа": депутат показал фото из столовой Рады

Евгений Шевченко в Раде. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народный депутат Евгений Шевченко, которого недавно исключили из фракции "Слуги народа", показал своей депутатский обед в парламентской столовой.

Соответствующие кадры он опубликовал в Telegram.

"Так выглядит обед настоящего слуги украинского народа", – написал нардеп.

Обед Шевченко. Фото: t.me/evgeniishevchenko

Также Шевченко показал кадры из парламентской столовой – выбор блюд приличный.

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Напомним, в апреле прошлого года, когда из-з карантина была закрыта парламентская столовая, на тот момент еще "слуга народа" Шевченко показывал свой обед в машине.

Ранее новости "Сегодня" уже показывали яркие фото из буфета Рады, куда пришли депутаты нового созыва. Их встречали бутербродами с красной икрой за 55 грн, люля-кебабом – 80,45 грн. Отмечалось, что цены на каждое блюдо, по сравнению с существовавшими в период прошлого созыва Рады, немного выросли.