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Суд рассматривает продление ареста Медведчука: онлайн-трансляция

8 июля, 09:19

Сергей Мартынец

Сейчас кум Путина находится под домашним арестом и вынужден носить электронный браслет, но это может измениться

Виктор Медведчук

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. Накануне заседание переносили два раза, а сегодня последний день, когда ему могут продлить арест, – мера пресечения истекает 9 июля.

Также суд продлил сроки досудебного расследования в отношении Медведчука на полгода – до 11 ноября.

9:35. Адвокаты подозреваемого попросили судью об отводе прокурора Руслана Рыжука.

9:15. Медведчук прибыл в суд. Возле здания суда он пообщался с журналистам, традиционно обвинив во всем власть и заявив о незаконности его преследования.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продолжена, поскольку для этого нет никаких законных оснований, как нет оснований и для привлечения меня к уголовной ответственности… Был продлен срок следствия до 11 ноября. Это я расцениваю не иначе, как шаг, направленный на ограничение моих функций, моих действий и полномочий как оппозиционного политика и как депутата", – сказал Медведчук.

Медведчук пришел в суд. Скриншот

9:00. Первыми в суд явились прокуроры. С собой привезли две тяжелые коробки с материалами уголовного производства.

Прокуроры в Печерском суде. Фото: Игорь Серов

Из группы поддержки Медведчука первым замечен нардеп Нестор Шуфрич.

Нестор Шуфрич. Скриншот

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

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Источник: Сегодня

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