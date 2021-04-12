Вирастюк может пролететь мимо Рады? Суд вынес решение по выборам на Прикарпатье

Окружная избирательная комиссия не включила в итоговый протокол голоса с некоторых участков

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии о победе на 87-м округе кандидата Василия Вирастюка.

Об этом сообщил в Facebook после заседания суд другой кандидат на довыборах в Верховную Раду Александр Шевченко.

Суд признал, что итоговое решение ОИК об установлении итогов голосования было противоправным.

"Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса к общему протоколу. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды", – написал Шевченко.

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Он добавил, что теперь Центральная избирательная комиссия будет решать, признавать результаты выборов или нет. Шевченко подчеркнул, что именно ЦИК вправе отменить протокол, учитывая решение суда.

Напомним, в начале апреля выборы на одном из участков признали недействительными, но спустя несколько дней суд отменил это постановление. Кроме того, суд признал незаконным пересчет на двух участках.

При этом в Центризбиркоме заявили, что не спешат объявлять Вирастюка победителем на довыборах, поскольку ждут все решения судов.