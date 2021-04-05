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Победа Вирастюка на довыборах в Раду: суд признал незаконным пересчет на двух участках

5 апреля, 01:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кандидат Александр Шевченко оспаривает результаты выборов

Ивано-Франковский окружной суд признал незаконным решения о пересчете голосов на двух участках 87-го округа на довыборах в Верховную Раду, на которых победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

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Об этом сообщил его соперник от партии "За майбутнє" Александр Шевченко в Facebook.

"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) незаконным!" - написал кандидат.

Позже он также сообщил о признании судом незаконным решения о пересчете бюллетеней УИК 260012 в с. Горохолин Лес.

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на пересчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", – написал Шевченко.

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Напомним, согласно данным сайта Центральной избирательной комиссии, на довыборах в Верховную Раду на 87-м округе победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Разница между ним и Александром Шевченко, который оказался на втором месте, составила 749 голосов.

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Мы также сообщали, что народный депутат Николай Тищенко утверждает, что он и другие "слуги народа" нарушили избирательный процесс на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в 87-м округе Ивано-Франковской области, чтобы помешать "произволу".

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выборы Верховная Рада Ивано-Франковская область довыборы
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