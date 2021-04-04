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На довыборах в Раду на 87-м округе победил Вирастюк – ЦИК

4 апреля, 08:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Отрыв Вирастюка от Шевченко составил 749 голосов

На довыборах в Верховную Раду на 87-м округе победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

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Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Данные ЦИК

Данные ЦИК

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По результатам подсчета 100% бюллетеней ЦИК обнародовала следующие данные:

  • Василий Вирастюк ("Слуга народа") – 15 076 голосов (31,25%);
  • Александр Шевченко ("За будущее") – 14 327 (29,69%);
  • Руслан Кошулинский ("Свобода") – 13 927 (28,86%).

Напомним, ранее партии "Слуга народа" и "За майбутнє" заявили о победе своих кандидатов – Василия Вирастюка и Александра Шевченко – на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области. Обе партии ссылаются на результаты параллельного подсчета голосов.

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выборы Василий Вирастюк Александр Шевченко
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