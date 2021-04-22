Стоит ли Зеленскому ехать в Москву на встречу с Путиным? Опрос

Президент России Владимир Путин ответил на предложение встречи от украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то его готовы принять в Москве.

"Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", – подчеркнул политик.

"Сегодня" решили поинтересоваться у читателей, стоит ли президенту Зеленскому ехать в Россию для встречи с российским лидером?

Реклама

Стоит ли Зеленскому ехать в Москву на встречу с Путиным? Да, чего не сделаешь ради мира Нет, это равносильно капитуляции Мне все равно

Напомним, что в своем вчерашнем видеообращении Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", но тему для переговоров он называть не стал. При этом в Кремле уклонились от ответа на вопрос о том, готов ли Путин принять это предложение.