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Стоит ли Зеленскому ехать в Москву на встречу с Путиным? Опрос

22 апреля, 20:53

Виталий Семченко

"Сегодня" решили поинтересоваться мнением читателей

Президент России Владимир Путин ответил на предложение встречи от украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то его готовы принять в Москве.

"Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", – подчеркнул политик.

"Сегодня" решили поинтересоваться у читателей, стоит ли президенту Зеленскому ехать в Россию для встречи с российским лидером?

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Стоит ли Зеленскому ехать в Москву на встречу с Путиным?

Напомним, что в своем вчерашнем видеообращении Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", но тему для переговоров он называть не стал. При этом в Кремле уклонились от ответа на вопрос о том, готов ли Путин принять это предложение.

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