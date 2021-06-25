Стена Зеленского – как президент хочет решить вопрос Донбасса

Замораживание отношений президент не считает планом Б, а приберег на крайний случай. Мы проанализировали, чем это обернется для Украины и оккупированных территорий

Если дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе потерпят крах, Украина может воздвигнуть стену на границе с неподконтрольными территориями и разорвать все отношения с местными жителями. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала 1+1.

Упомянув о стене, Зеленский не уточнил, говорит он буквально или фигурально. Возможно, имелось в виду просто замораживание отношений. В любом случае президент считает, что решение по этому поводу необходимо будет вынести на референдум.

Сайт "Сегодня" выяснил, что именно подразумевал глава государства. А также, какие перспективы будут ждать Украину и Донбасс, если их разделит стена.

Зеленский дает интервью телеканалу 1+1 / Фото: president.gov.ua

Это не "стена Яценюка" – Зеленский говорил о другом

Многие восприняли слова Зеленского о возведении стены с Донбассом буквально. Подмечено, что те политики, которые начинают огораживать свою страну стенами, быстро теряют популярность. Так случилось с Арсением Яценюком, который в 2014 году тоже хотел строить стены. Правда, возводить стену Яценюк собирался на границе с Россией.

Так же случилось и с президентом США Дональдом Трампом. Он хотел строить стену на границе с Мексикой. И следующие свои выборы проиграл.

Но Зеленский, скорее всего, употребил слово "стена" в переносном смысле. Никаких новых заградсооружений к тем, что уже существуют, Зеленский строить не планирует. Он вообще сомневается, что такое решение правильное.

"Стена – это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях... Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием "Вода Донбасса"? Не поставлять им воду?" – задался вопросом президент.

Зеленский также уточнил, что "стена", то есть, полный разрыв отношений с Донбассом – не может быть решением власти. Решать должен украинский народ – на референдуме. При этом последствия такого решения будут ощущаться и много лет спустя.

О том, что президент не подразумевал физическую преграду, а скорее – вопрос отношений, в комментарии "Сегодня" подтвердил политолог, магистр государственного управления Владимир Воля:

Скорее всего Зеленский говорил в переносном смысле, имея ввиду замораживание отношений", – считает Владимир Воля.

Стена Трампа: политики, которые начинают огораживать свою страну стенами, быстро теряют популярность. / Фото: The Washington Post

Что мешает выполнению Минских соглашений

Какой вывод напрашивается из слов Зеленского по поводу стены? Если не вырывать фразу из контекста:

Разрыв отношений с Донбассом – плохо для страны, и это такая проблема, которая будет влиять на нас много лет.

Украина будет продолжать переговорный процесс, пока остается надежда договориться

Ни сам Зеленский, ни власть в целом не будут принимать решения о замораживании отношений с Донбассом сами. Будет проведен референдум.

Политические эксперты согласны с этим мнением. Так считает, в частности, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Президент сказал, что это даже не "план Б". То есть такой вариант, в принципе, не рассматривается, но теоретически, возможен в крайнем случае, если дипломатическими методами вопрос Донбасса не решится. И только после народного референдума", – говорит Карасев в комментарии "Сегодня".

И все же Зеленский вопрос поднял неспроста. Может оказаться, что Минские соглашения Украине выполнить невозможно. Политологи отмечают, между участниками Минского процесса существуют серьезные разногласия – и это мешает их выполнению.

"Проблема тупика Минска и отсутствия успеха в переговорах – это текст договора, по поводу которого у России и Украины возникают разногласия, и отсутствие альтернативных вариантов достижения консенсуса, приемлемого для обеих стран", – объясняет Владимир Воля.

Но в контексте Минска нужно понимать еще две важные вещи, объясняющие, почему они невыполнимы:

Россия рассчитывает, что в случае провала переговоров по Минским соглашениям по вине Украины , ей смягчат санкции. Поэтому Россия не будет искать компромисса по условиям этих соглашений.

, ей смягчат санкции. Поэтому Россия не будет искать компромисса по условиям этих соглашений. Значительная часть жителей Донбасса, которые там остались, не хотят возвращаться в Украину. Они надеются, что Донбасс войдет в состав России. Конечно же не все. Более того, невозможно даже рассчитать, большинство или меньшинство, ведь никаких достоверных срезов общественного мнения на Донбассе не проводилось. Но давайте говорить прямо: те, кто был против сепаратизма, уехали с Донбасса. Остались те, кто "за" или те, кто не имел возможности уехать. И таких явно меньшинство.

Получается, Минский процесс – немного странный. Мы тащим в Украину тех, кто не считает себя ее частью. Ради этого мы даже готовы идти на определенные жертвы. Но не на крайние, такие как федерализация.

Минские переговоры могут зайти в тупик, потому что ни одна из сторон не заинтересована в их реализации / Фото: Сегодня

Украинский план Б

Парадокс тут в том, что невыгодные нам Минские соглашения мы и отказываться выполнять не можем. Потому что в противном случае коллективный Запад может ослабить санкции против России. Строго говоря, Россия вероятно именно этого и добивается. Хочет всем доказать, что Украина не может выполнить заключенные ранее договоренности.

Поэтому план Б вероятно в том, чтобы обменять санкции на выгодные условия для нашей страны. Какие условия выгодны? Вступление в НАТО, как гарантия безопасности для остальных регионов Украины от "зеленых человечков". И вступление в Евросоюз, как стратегическая цель государства.

Причины, по которым Украина до сих пор не в НАТО и не в ЕС – две. Первая, недостаточные реформы и большая коррупция. Но с этой проблемой страна может справиться сама.

Вторая причина – позиция России. Она категорически против вступления Украины в НАТО, поскольку считает, что это угрожает ее безопасности. После переговоров с Байденом, Путин назвал членство Украины в НАТО красной линией, которую нельзя переступать.

"Россия никогда не согласится на вступление Украины в НАТО. Как подчеркнул Путин, для Москвы это красная линия. И тем более не пойдет на это ради Донбасса, который, по большому счету, России и не нужен", – говорит Вадим Карасев.

Но, как говорится, "никогда не говори никогда". Вопрос в том, что предложить России, чтобы она оставила Украину в покое.

Евросоюзу России предложить вроде бы нечего. Хотя ЕС заинтересован в отмене санкций, ведь Россия – один из наибольших торговых партнеров ЕС. И в этой ситуации успех или неуспех "украинского плана Б" зависит от того, смогут ли включиться Соединенные Штаты в переговоры об урегулировании на Донбассе. В сложившейся ситуации именно США – отличный переговорщик, которому есть, как воздействовать на нашего северного соседа.

И Украина пока что делает определенные шаги в этом направлении. Сейчас она пытается вовлечь Соединенные Штаты в переговоры об урегулировании на Донбассе.

Владимир Путин не согласится на вступление Украины в НАТО ради Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

Как на это смотрят в Америке

А там готовы включиться. Более того, там тоже не верят, что Минские соглашения помогут решить конфликт. Это косвенно следует из заявления, которое сделала в середине июня заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд по вопросу политической автономии Донбасса .

"Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений безопасным и приемлемым для Украины способом – тем способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим", – сказала Нуланд в интервью "Радио Свобода".

Фото: ntvmsnbc.com

При этом Виктория Нуланд говорит о политической автономии Донбасса в составе Украины. Но важнее, что из ее слов следует, что пока никаких перспектив в этом направлении в США "не почувствовали".

Вероятно Америка также изучает вопрос о том, как разыграть карту санкций в обмен на евроатлантические перспективы Украины. Эта карта возможно лучшая из всех, что есть сейчас в колоде у наших партнеров, пускай даже она подразумевает "глубокую заморозку" отношений с Донбассом. Или "стену Зеленского". Но и в США возможно тоже нет готового решения.

Что будет с Донбассом после "глубокой заморозки"

Ответ очевиден: там все останется как сейчас. Строго говоря, контакты между Украиной и оккупированными территориями уже сейчас сокращены до минимума.

"Есть те, кто получил российские паспорта и просят: "Россия-матушка, забери нас к себе". Однако Россия не спешит их забирать. Но есть также люди, которые проживают на неподконтрольных территориях, оказавшись заложниками войны и политических баталий. Многие их них хотят жить в Украине, но не могут уехать и оставить свою работу, свои дома, поэтому вынуждены находиться в непризнанных республиках. Ситуация сложная и неоднозначная", – говорит Владимир Воля.

Донбасс уже пошел по сценарию других территорий вокруг России, находящихся в состоянии замороженного конфликта: Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. Картина там одна и та же:

экономика стагнирует много лет;

взрослое население ездит на заработки в Россию или даже перебирается туда насовсем, поскольку действуют облегченные механизмы получения гражданства РФ;

самая благополучная категория из тех, кто остался – пенсионеры. На пенсии неплохо можно прожить.

Фото: МВД

Но такая ситуация в окружающих Россию буферных зонах, в том числе на Донбассе, не может длиться вечно.

"Таким образом ситуацию можно будет лишь законсервировать на время, по образу "железного занавеса СССР". То есть, временное закрытие границ, ограничение перемещения граждан, минимальная экономическая взаимосвязь", – отмечает Вадим Карасев.

С этой точки зрения, замораживание отношений может быть и не решает проблему окончательно. То есть, даже если будет "стена Зеленского", Донбасс все равно вернется. Только не сразу.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно о том, что за пять лет Государственная пограничная служба только наполовину завершила строительство проекта "Стена" на границе с Россией.

Мы также писали, что по итогам трехдневного саммита G7 лидеры "Большой семерки" призвали Россию вывести войска и военную технику с Донбасса.