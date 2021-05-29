Ссора с Минском, увеличение армии и земельная реформа – политические итоги недели

Новости "Сегодня" подвели политические итоги недели
Минувшая неделя была насыщенна событиями, которые будут влиять на нашу страну в дальнейшем – сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.
Дело Протасевича рассорило Украину и Беларусь
Отношения между странами ухудшились из-за дела Протасевича
С 26 мая Украина остановила авиасообщение с Беларусью. Перестали осуществляться прямые рейсы между странами, а белорусским самолетам запретили посадку в украинских аэропортах. С 29 мая Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.
Такие решение были приняты после принудительной посадки в аэропорту Минска пассажирского самолета и задержания журналиста Романа Протасевича, который находился на борту. Самолет летел из Афин в Вильнюс и не планировал посадку в столице Беларуси.
В ответ на это Беларусь ограничила импорт украинских товаров.
Тем временем замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", сообщил, что Киев готовит санкции против чиновников режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Два президентских закона для обороны
Зеленский побывал на передовой в зоне ООС / Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта – об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил. Оба призваны усилить обороноспособность страны.
Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан.
Документ подразумевает создание Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск.
Второй законопроект на фоне создания Сил территориальной обороны предлагает увеличить численность ВСУ на 15 тысяч человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тыс.).
Земельная реформа на финише
Президент подписал важный закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о передаче земли на места. По его словам, этот документ, который называют земельной Конституцией, в корне меняет землеустройство в Украине.
Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) передаются в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Покупать и продавать землю могут только украинцы.
Этот закон был необходим для завершения земельной реформы. Для окончательного завершения реформы парламенту осталось рассмотреть во втором чтении законопроект об организации земельных торгов в электронной форме (№ 2195).
Украинский след в американских выборах
Украинцев заподозрили во вмешательстве в выборы
Украинцев заподозрили во вмешательстве в выборы
Федеральная прокуратура США инициировала расследование в отношении нескольких украинских чиновников, которых подозревают в попытке вмешательства в президентские выборы в 2020 году.
Как сообщает The New York Times, украинцы распространяли фейковые заявления о на тот момент кандидате от демократов Джо Байдене, пытаясь склонить чашу весов в пользу экс-президента-республиканца Дональда Трампа.
Отмечается, что данное расследование идет отдельно от следствия в отношении экс-адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в давлении на украинскую власть перед выборами. При этом оба дела в некоторой мере пересекаются.
От Вирастюка снова ускользнула победа на округе №87
Василий Вирастюк пока не стал нардепом. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
Верховный суд Украины уже второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым признавалась победа Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе (Ивано-Франковская область).
1 мая Большая палата Верховного суда уже признала противоправным и отменила протокол ЦИК, которым Василий Вирастюк признан победителем в округе №87. Такое решение было мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не была обеспечена проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.
Однако 19 мая ЦИК вновь признала Вирастюка победителем в 87-м округе. Однако это решение также отменили.
В настоящий момент ЦИК может подать апелляцию.
Согласно обнародованным результатам, Василий Вирастюк опередил своего ближайшего конкурента, кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко, всего на 749 голосов.
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