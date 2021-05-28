Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости политики

США заподозрили Украину во вмешательстве в выборы: СМИ узнали о тайном расследовании

28 мая, 10:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Расследование длится уже несколько месяцев – его начали еще при Трампе, а одним из его фигурантов является народный депутат Андрей Деркач

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Федеральная прокуратура США инициировала расследование в отношении нескольких украинских чиновников, которых подозревают в попытке вмешательства в президентские выборы в 2020 году.

Реклама

Об этом сообщает The New York Times.

Информированные источники утверждают, что украинцы распространяли фейковые заявления о на тот момент кандидате от демократов Джо Байдене, пытаясь склонить чашу весов в пользу экс-президента-республиканца Дональда Трампа.

Прокуратура Бруклина начала уголовное расследование в последние месяцы правления Трампа, но раньше СМИ об этом известно не было.

Отмечается, что данное расследование идет отдельно от следствия в отношении экс-адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в давлении на украинскую власть перед выборами. При этом оба дела в некоторой мере пересекаются.

В тренде
"Начало положено" – Венедиктова рассказала, будут ли сидеть депутаты-нарушители
Венедиктова рассказала, когда в Украине будут сидеть нардепы. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

В частности, один из эпизодов расследования – поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с гражданами Украины. Один из них, нардеп Андрей Деркач, также фигурирует в расследовании.

Имена других фигурантов неизвестны. И пока что неизвестно, предъявят ли бруклинские прокуроры обвинения кому-либо из них.

Напомним, в октябре США объявили Деркача российским агентом и ввели в его отношении санкции за вмешательство в американские выборы.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

С автоматом или фотоаппаратом: воевал ли Протасевич за
С автоматом или фотоаппаратом: воевал ли Протасевич за "Азов"Власть
Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный список
Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный списокВласть
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в Украину
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в УкраинуУкраина
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть
"Не ему решать": Лавров грубо ответил Кравчуку из-за БеларусиВласть
Дело о земле в Крыму закрыто: суд вынес неожиданное решение по Тупицкому
Дело о земле в Крыму закрыто: суд вынес неожиданное решение по ТупицкомуВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять