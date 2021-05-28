США заподозрили Украину во вмешательстве в выборы: СМИ узнали о тайном расследовании

Расследование длится уже несколько месяцев – его начали еще при Трампе, а одним из его фигурантов является народный депутат Андрей Деркач

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Федеральная прокуратура США инициировала расследование в отношении нескольких украинских чиновников, которых подозревают в попытке вмешательства в президентские выборы в 2020 году.

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Об этом сообщает The New York Times.

Информированные источники утверждают, что украинцы распространяли фейковые заявления о на тот момент кандидате от демократов Джо Байдене, пытаясь склонить чашу весов в пользу экс-президента-республиканца Дональда Трампа.

Прокуратура Бруклина начала уголовное расследование в последние месяцы правления Трампа, но раньше СМИ об этом известно не было.

Отмечается, что данное расследование идет отдельно от следствия в отношении экс-адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в давлении на украинскую власть перед выборами. При этом оба дела в некоторой мере пересекаются.

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В частности, один из эпизодов расследования – поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с гражданами Украины. Один из них, нардеп Андрей Деркач, также фигурирует в расследовании.

Имена других фигурантов неизвестны. И пока что неизвестно, предъявят ли бруклинские прокуроры обвинения кому-либо из них.

Напомним, в октябре США объявили Деркача российским агентом и ввели в его отношении санкции за вмешательство в американские выборы.