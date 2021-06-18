США могут присоединиться к урегулированию конфликта на Донбассе – чего ждать Украине

Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон проведет консультации с Киевом относительно Минских соглашений, по итогам которых будет принято решение о подключении Америки к урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода". "Сегодня" проанализировал беседу дипломата с журналистами и выяснил, чего стоит ждать Украине от США.

Единственный документ о Донбассе

Как заявила Нуланд, сегодня Минские соглашения – это единственный документ по разрешению конфликта на Донбассе. "Минские соглашения является единственным письменным документом, который мы имеем", – подчеркнула она.

В тоже время, с точки зрения международно-правового договора, законность Минских соглашений вызывает сомнения. Ведь, они не были легитимизированы ни Верховной Радой Украины, ни Госдумой РФ. Об этом, в частности, заявлял вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, Украина могла бы выйти из соглашений хотя бы потому, что истек их срок действия.

"Последние даты, там записаны, это 2015 год. То есть, условно говоря, 31 декабря 2015 года "Минск" завершен. Но, ввиду того, что Советом безопасности ООН были приняты Минские соглашения и поддержан этот процесс, ввиду того, что Минск считается ребенком "нормандского формата", на сегодняшний день мы все равно пока остаемся сторонниками попробовать все возможное для того, чтобы завершить войну, используя "Минск", как площадку", – сказал Резников.

Алексей Резников / Фото: mtot.gov.ua

У Украины и России разные взгляды

Нуланд отметила, что Минские соглашения по-разному читаются в Москве, Киеве и западных столицах. "Не могу говорить о российском прочтении документа, но думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, и как они будут двигаться к их реализации", – сказала она.

Отметим, что политическая часть предусматривает вот какие моменты:

Украина не должна преследовать сепаратистов, в том числе участвовавших в боевых действиях;

В Украине должна быть проведена "децентрализация", которая подразумевает, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть предоставлены особые права и полномочия. То есть речь, по сути, о превращении Украины в федеративное государство.

Должен быть закреплен некий особый статус Донбасса;

Власти в "ДНР" и "ЛНР" должны получить право на назначение прокуроров и судей на управляемых ими территориях, а также право на собственную "народную милицию".

Власти "ДНР" и "ЛНР" должны получить право частичного контроля за границей с Россией – так называемое "трансграничное сотрудничество".

И если Россию соглашение в таком виде устраивает, то Украина – категорично против данных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский даже предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду или создать совсем новый договор. Однако Россия категорически против пересмотра соглашений, согласно которым она не является стороной конфликта, а всего лишь "миротворцем".

Путин обещал вывести войска

Дипломат так же добавила, что президент РФ обещал не вмешиваться в ситуацию, если минские договоренности будут выполнены. "Президент Путин на саммите в Женеве заверил, что в таком случае выведет войска из Донбасса. Вопрос теперь в том, действительно ли он серьезно настроен уйти", – отметила Нуланд.

"Да, если условия России будут выполнены, она отстранится, но Украина не готова идти на такие уступки. Стороны не могут договориться между собой. Соответственно, Минские соглашения забуксовали", – говорит "Сегодня" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Автономия Донбасса в обмен на мир

По словам Нуланд, после консультаций с украинской стороной, США примут решение о том, будут ли они задействоваться в решении конфликта. "Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим", – подытожила Нуланд.

Фото: ntvmsnbc.com

Заявление замглавы госсекретаря США можно расценивать, как частичное согласие на требование России, относительно особого автономного статуса Донбасса, одного из пунктов, на который не хотела соглашаться Украина. Об этом "Сегодня" говорит политолог, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Россия настаивает на автономии Донбасса, который превратит нашу страну, фактически, в конфедерацию. Украина же против, так как желает остаться унитарным государством. Вероятно, речь идет о компромиссном варианте, при котором Донбасс получит некую автономию, но приемлемую для Украины", – объясняет эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве намекнул, что они достигли некого понимания в вопросе Донбасса. "Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские договоренности. Что касается обязательств по Украине, у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских договоренностей. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения", – сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден встретились в Женеве. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Возможно, после консультаций с американскими партнерами, а также после переговоров Зеленского с Путиным и Байденом мы приблизимся к развязке конфликта на Донбассе. Пока же, как утверждает политолог Карасев, украинская проблема "поставлена на паузу".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США.

Отметим, что Москва настаивает на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом передача Украине контроля над границей. В то же время РФ не выполняет даже первый пункт документа – прекращение огня. Киев же настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы. Читайте подробнее в нашем материале, почему инициативу Зеленского эксперты считают важной.