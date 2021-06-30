Вторая линия обороны: почему бойцы теробороны ничего не ждут от государства, но считают долгом защищать страну

Специальный репортаж: "Сегодня" побывал на учениях 130-го батальона ТРО и узнал, почему вне зависимости от отношения к власти, все они поддерживают законопроект президента "О национальном сопротивлении"

Бойцы 130-го батальона ТРО Соломенского района

Бойцы 130-го батальона ТРО Соломенского района столицы рассказали нам о том, что заставляет их каждую субботу ни свет не заря выезжать на тренировки. А также о том, почему, испытывая глубокое разочарование во власти, они поддерживают президентский законопроект о "Национальном сопротивлении".

- И не лень вам каждую субботу вставать с постели, натягивать на себя форму и обмундирование и выезжать в лес на тренировку? Все-таки вы гражданские люди, и главное для вас – семья и работа… – спрашиваю я у теробороновцев.

- Конечно, лень! – смеются, бойцы. – Если бы не война, никто бы нас в такую рань не поднял. Но Путин нас не спрашивал о том, хотим ли мы выспаться в выходной день, когда аннексировал Крым и захватывал Донбасс.

Мы с бойцами беседуем на парковке супермаркета около метро "Лесная". Этим субботним утром сборы немного затянулись. Стрелка часов уже приближается к 8 утра. А кто-то из бойцов все еще в дороге. Но вот замкомбата наконец командует:

- По машинам!

Наша автоколонна отправляется в Быковнянский лес.

- Я правильно понимаю, что на тренировки вы выезжаете на своих автомобилях, которые сами и заправляете? – спрашиваю я у бойцов. – А что было бы, если бы у вас не было личных машин?

- Га-га-га, ноги есть! – восклицает один из бойцов.

- А как же еще? – удивляется, второй. – На рейсовых автобусах добираться за город неудобно…

Назвать моих новых знакомых "рембо" – сложно. Большинству из них уже давно за сорок. Львиную долю своей жизни они провели "на гражданке".

Как же вышло, что врачи, архитекторы, массажисты, бизнесмены и дизайнеры готовятся к тому, чтобы с оружием в руках защищать Родину?

И сделает ли их жизнь легче законопроект № 5557 "Об основах Национального сопротивления" (напомню, что в этом документе пойдет речь, в том числе, и об организации деятельности ТРО Украины), который Верховная Рада планирует рассмотреть уже 30 июня. Для того, чтобы разобраться в этом, корреспонденты сайта "Сегодня" поближе познакомились с бойцами. А также задали некоторым из них восемь простых вопросов.

Вопрос: почему вы решили стать бойцом ТРО?

Боец 130-го батальона ТРО Соломенского района, Марта

Боец Марта, 50 лет. Волонтер. Помогала раненым в АТО в госпиталях.

Замужем. Вместе с мужем воспитывает троих детей. Семья Марты проживает в частном доме, занимается хозяйством и огородом. У них на попечении 2 собаки и 11 кошек. По словам Марты, она привыкла спать "не более шести часов в день" и для нее это нормально. Физической нагрузки не боится. Хотя спортом не занималась. Сейчас собирает для батальона медицинские препараты за свой счет. Говорит, что это дорого и процесс идет медленно. Собирается самостоятельно оплатить себе медицинские курсы повышения квалификации.

- По образованию я врач. Но уже давно работаю в коммерческой компании, которая занимается клиническими исследованиями. Поэтому медицинской практики у меня мало. В Теробороне я всего 2 месяца. На фоне стягивания российских войск к границе Украины я увидела объявление о наборе в ТРО и подумала, что мое образование может пригодиться. Все-таки знания анатомии и основные навыки у меня остались. Первую домедицинскую, а в каких-то случаях первую медицинскую помощь я оказать смогу. Почему я пошла в ТРО? Потому, что мои принципы не позволяют мне оставаться в стороне в случае агрессии. Я считаю, что у нас неправильная идеология в государстве. Восьмой год идет война – а для большинства людей вроде бы ничего не происходит. Разве так может быть? Я считаю, что должны быть мобилизованы все граждане Украины. Необязательно всем служить в армии или заниматься военным делом. Есть много направлений, в которых можно приложить свои усилия. Я думаю, что это должна быть общегосударственная идеология. Все должны работать на победу. Я понимаю, что когда будет совсем плохо – украинцы мобилизуются. Но ведь к этому лучше готовиться заранее. Зачем нам очередные жертвы из-за того, что люди не знают, как себя вести в боевых условиях? Конечно, я тоже пока не знаю, как себя поведу, если противник решит наступать на Киев. Мне страшно, я полностью гражданский человек. Но есть такие вещи, ради которых, вероятно, стоит жертвовать собой. Так у нас в батальоне думают все ребята.

Бойцы 130-го батальона ТРО Соломенского района, просматривают маршрут движения отряда

Вопрос: почему вы не ждете помощи от государства?

Старший солдат Денис, 45 лет. Командир отделения стрелкового взвода в 130-м батальоне ТРО Соломенского района. Архитектор, киевлянин, волонтер. В 2014 году не попал в армию потому, что не служил "срочку".

В 2014 году начал собирать средства для известного волонтера Татьяны Рычковой. Затем в АТО отправился добровольцем его компаньон по бизнесу. Денис стал помогать роте оперативного реагирования НГУ (Нацгвардия), где служил его бизнес-партнер. Но одной ротой все не ограничилось. "Вскоре обо мне узнали другие подразделения – вспоминает он. – И что я только не передавал в АТО! Паллеты с питьевой водой, капусту, трубы, бронежелеты, тепловизоры, запчасти для автомобилей…" В 2018 году Денис подписал контракт с Теробороной.

- Почему мы ничего не ожидаем от государства? Во-первых, в Теробороне мы выполняем свой гражданский долг. Соответственно, сознательно тратим личные средства на подготовку. Во-вторых, мы видим, как государство к нам относится. Тероборона входит сейчас в состав Сухопутных войск. Зарплату получают только командир батальона и замкомандира. Бойцы только в том случае, если выезжают на сборы. Например, за 2 дня сборов около 200 грн. Все, что на мне, приобретено за мой счет. Даже нарукавные знаки. Транспорт, бензин, учебные "стволы" – тоже мои. Некоторые из нас, правда, получили от государства форму: китель, штаны, фуфайку, трусы. Парням выдали зимнюю форму, но для меня размера не нашлось. Мне только берцы достались. По субботам мы тренируемся по своей инициативе. Причем по нашей просьбе нас тренируют экс-военные – волонтеры. На сборах мало что можно получить. Там тебе оттараторили за 30 минут все – и до свидания. А военное ремесло – это серьезно. Надо все повторять и повторять. Потому что если мы ничего не будем уметь – мы просто расстрельные мишени. А мы не хотим быть "мясом". Конечно, если президентский законопроект о "Национальном сопротивлении" примут, нам, наверное, будет легче. Согласно этому документу, Тероборона будет являться отдельным родом войск. А ее бюджет пропишут отдельной строчкой в бюджете Минобороны. Но если нет – мы с ребятами все равно будем делать все от нас зависящее самостоятельно. К слову, существует альтернативный законопроект № 4504 "О Территориальной обороне Украины". Его авторы предлагают взвалить на нас еще и помощь некоторым государственным органам. К примеру, Нацгвардии или пожарникам и спасателям… Но послушайте! У нас нет никаких знаний об этой работе! Если отправить меня тушить пожар, что я буду делать? Я не только себе, но и другим могу причинить вред! Я считаю, что в стране каждый должен заниматься тем, что умеет и знает. Иначе будет бардак.

- Согласно законопроекту № 4504 местные ТРО должны непосредственно подчиняться главам районов и председателям облгосадминистраций. Как вы считаете, не превратит ли это батальоны Теробороны в карманные армии чиновников? Не начнут ли они "руками бойцов" сводить счеты с неугодными? Например, "дерибанить бизнес"? А у нас еще есть традиционно пророссийские регионы, где сочувствуют сепаратистам. Не получится ли так, что этой ситуацией воспользуется Россия?

- Знаете, я вообще чиновникам и политикам не доверяю. В нашей стране они ни за что не несут ответственности. Банкротство, репутационные потери – им все нипочем. Опозорились в одном регионе, дождались очередных выборов, переизбрались в другом районе. Разве можно доверять этим людям вопросы, которые касаются обороны страны? Другое дело, система ВСУ. Конечно, там тоже не все идеально. Но если военный не выполнит свой долг, он отправится под трибунал. Поэтому у военных понятие репутация все еще существует. А значит, Тероборона должна быть полностью в системе ВСУ. Кроме того, при таком подчинении ТРО возникнет ужасная путаница. Тероборона выполняет функции, связанные с военными действиями, значит, и подчиняться обязана военным.

Бойцы 130-го батальона ТРО Соломенского района, изучают теоретическую часть учений

Вопрос: какие функции должна выполнять ТРО в случае военной агрессии?

Замкомандира батальона, старший офицер, позывной – "Клевер", 50 лет. Служил в Советской и Украинской армии. Вышел на пенсию. После начала войны снова вернулся на службу. По его словам, "поступить иначе просто не мог".

- ТРО – это не регулярная армия. Она строится на территориальных принципах. Но должна помогать регулярным войскам:

- Защищать свой город, село

- Нести службу на блокпостах

- Разыскивать диверсантов

- Охранять важные объекты инфраструктуры

- В приграничных регионах помогать пограничникам

- В целом задачи ТРО напрямую не связаны с участием в боевых действиях. Но если надо – ей в т.ч. все-таки придется участвовать в боевых действиях.

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ТРО Соломенского района, подготовка к учениям

Вопрос: Почему ТРО не имеет своих баз дислокации и полигонов?

Инструктор-волонтер, полковник запаса с 2010 года, позывной – "Гром",

50 лет. Когда началась война с Россией, со своими сослуживцами создал учебный центр. "Генштаб в 2014 году был в коме, готовить людей было некому. Пришли к нам оттуда, попросили помощи. Пришлось собирать всех парней, увольняться с работы, готовить кадры для подразделения Спецназначения и разведки в АТО", – вспоминает "Гром". По его словам, финансово тогда пришлось туго. Зарплату инструкторам никто не платил. Работали бесплатно. Просто потому, что кто-то должен. В конце концов, товарищ "Грома" – тоже инструктор, продал машину. Волонтеры помогали. Где-то заправят, где-то покормят. "Помню, пригласили нас на полигон в Десну. Прямо перед отъездом на фронт 11, 12, 25 добровольческих батальонов. Посмотрели мы на их уровень подготовки и ужаснулись. Месяц людей промурыжили. Заставляли ходить строевым, петь песни и разбирать автомат. А тактикой никто не занимался. В результате мы за трое суток дали им то, что они должны были изучать месяц. Парни оказались нормальными, справились. Потерь у них на фронте было немного. А для меня это самое главное", – рассказывает "Гром". О том, как оказался в Теробороне, полковник с улыбкой говорит: "Я не попал в ТРО, это они попали!" И добавляет, что с командиром 130-го батальона ТРО Соломенского района его познакомил товарищ. Подготовка у ребят была "на нуле", и командир попросил у "Грома" помощи. Вот уже третий год кряду он снова бесплатно тренирует бойцов.

- Почему у нас нет своих полигонов и баз дислокации? Спрашивать надо у начальства. Формально они есть, а на практике – нет. Аналогичная история с программой подготовки и обучения бойцов. Где-то наверху, по словам руководства, она есть. А у нас – ее нет. Конечно, наше непосредственное командование находит возможности вывести бойцов на стрельбы. Но своими силами. А так быть не должно. Вот 6-го июня мы постреляли. А теперь не знаем, когда еще такая возможность будет. Разве это дело, чтобы стрелковый взвод со страйболами тренировался? Возможно, президентский законопроект № 5557 нам поможет решить эту проблему. Этот общий документ даст возможность разработать и составить постановления относительно деятельности, а также материальной базы Теробороны. Когда эти постановления появятся, сразу станет понятно, какая у нас база и возможности. Для нас это очень важно.

Бойцы 130-го батальона ТРо Соломенского района, отработка маневров по защите и обороне

Вопрос: Стоит ли Теробороне хранить свое боевое оружие дома?

Много споров среди теробороновцев вызвало расхождение во мнениях авторов законопроектов № 4504 и № 5557 о праве бойцов ТРО хранить оружие дома. Вот что думает по этому поводу полковник "Гром".

- Почему, я против, чтобы оружие хранилось у бойцов дома? Во-первых, потому что в уставе четко написано, что командир подразделения обязан в конкретное время проверить сохранность оружия у своего подразделения, – говорит "Гром". – А как вы себе это представляете? Командир батальона будет регулярно мотаться по всему городу по квартирам и проверять стволы? Во-вторых, что будет, если боец уехал в отпуск? В уставе не прописан механизм, что делать в подобной ситуации. А если в квартиру забрались воры и забрали оружие? И бойца, и его командира привлекут к уголовной ответственности! В-третьих, а что если у бойца просто нет возможности хранить оружие дома? Там же еще и патроны и снаряжение… Я считаю, что у нас должно быть место своей постоянной дислокации, где есть оружейная комната и хранятся наши пристрелянные стволы. Наступает час "Ч" – мы приходим и забираем их. Как и сказано в законопроекте № 5557. К слову, там есть еще один очень хороший пункт о том, что гражданину Украины разрешено любыми методами и средствами осуществлять защиту своей страны. Проще говоря, все равно, чем ты будешь воевать. У тебя есть охотничье ружье – воюй! Мы все в ТРО купили охотничьи стволы. Поэтому знаем, что даже в том случае, если мы не успеем получить оружие, нам есть чем защищаться. Храним его, как и положено, в сейфе. 2014 год уже показал, как могут развиваться события. Мы считаем, что мы должны быть готовы ко всему.

Бойцы 130-го батальона ТРО Соломенского района, отработка одиночной стрельбы

Вопрос: Что вы скажете о создании движения Национального сопротивления?

Полковник "Гром" служил в 9-й бригаде Специального назначения сил Специальных операций. Готовил бойцов для действий в тылу противника. Поэтому хорошо понимает, о чем идет речь.

- Если проект примут, участники Нацсопротивления будут находиться под полной опекой Сил специальных операций. И это правильно. Движение Национального сопротивления – это не только действия на оккупированной территории и создание партизанского движения. Это еще и операции, призванные помешать противнику оккупировать нашу землю. Я считаю, что законопроект № 5557 очень верно объединяет это направление с Теробороной. Потому что силы Специальных операций должны очень плотно сотрудничать с ТРО. Так происходит во всем мире. Но, конечно, тайно. Отмечу также, что в некоторых случаях бойцы ТРО будут принимать участие в операциях Национального сопротивления.

Бойцы 130-го батальона ТРО Соломенского района, отработка парной стрельбы

Вопрос: почему переселенцы идут в Тероборону?

Алексей Беда, графический дизайнер из Луганска, 45 лет. Позывной "Джаз". Активист Евромайдана. После лжереферендума, как и многие патриоты, оказался в подвале. Говорит, что били "сильно". Сразу после освобождения выехал с женой, дочерью от первого брака и старенькими родителями в Днепр. Затем они всей семьей перебрались в столицу. В Киеве Алексей получил диплом специалиста по "публичному управлению и администрированию". Работает в неправительственной организации, координирует работу центра документирования военных преступлений. Супруга Алексея трудится в благотворительном фонде "Восток SOS". В ТРО "Джаз" пришел в 2020 году.

- Почему я пошел в ТРО? Дело в том, что в начале оккупации в Луганске очень не хватало какого-то военизированного подразделения, которое бы, не ссылаясь на приказы, просто выполняло свой устав. К сожалению, таких тогда не было. Единственными, кто оказывал сопротивление захватчикам, были пограничники. Но их было очень мало. А СБУ и МВД свои функции не выполнили. Сейчас мы видим, что агрессивные действия со стороны России продолжаются. Поэтому, на мой взгляд, каждый, кто может держать оружие в руках (вне зависимости от пола), должен научиться с ним обращаться. Тогда в случае нападения у него будет возможность защитить себя и свою семью. К слову, до прихода в ТРО у меня были проблемы со сном. А теперь все наладилось. Появилась уверенность, что если что-то случится, я смогу оказать сопротивление, и стало намного легче.

- Проблемы со сном возникли из-за пыток в подвале Луганска?

- Дело не только в подвале. Быть изгнанным из своего города, потерять свой дом, в котором прожил 40 лет, – тяжело. А статус переселенца не дает особых привилегий, скорее мешает жить. Мы прошли все круги ада, связанные с поиском жилья. Нам открыто говорили: "Переселенцев и с животными не берем!" А у нас еще кот и кошка. Пособие на жилье в размере 800 грн не спасает, и надо выкручиваться как хочешь, чтобы заплатить аренду. Ну где, скажите мне, в Украине можно снять жилье за такую сумму?! Моя мама хотела отказаться от этого статуса, но оказалось, что в таком случае ее лишат пенсии. Поэтому она как переселенец вынуждена каждые два месяца ходить в Пенсионный фонд, чтобы засвидетельствовать, что проживает в Киеве. Недавно мы одолжили деньги и купили квартиру. У нас родилась дочь, и она тоже оказалась "переселенкой". Почему, если у нас уже есть в столице свое жилье?

- Учитывая все эти неприятности, вы все равно готовы защищать Родину…

- А как иначе? Я очень разочарован в государстве. Но страну нашу люблю. И конечно буду ее защищать. Это наш дом.

Бойцы 130-го батальона ТРО Соломенского района, комплектуются перед предстоящими учениями

От Автора

В Украине восьмой год идет война. Совершенно очевидно, что любые вопросы, напрямую касающиеся безопасности нашей страны, должны решаться в первую очередь. Поэтому непонятно:

- почему закон о Теробороне не был принят еще в 2014 году;

- из-за чего она до сих пор существует "на птичьих правах";

- и как так вышло, что ее бойцы тратят собственные средства для того, чтобы подготовиться к боевым действиям.

Очень важно, чтобы 30 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект № 5557 в первом чтении. Если он пройдет и второе слушание, уже с 1 января 2022 года вопрос финансирования и материальной базы ТРО Украины будет решен. Если же рассмотрение документа затянется, время снова будет упущено. В результате Тероборона еще минимум год будет вынуждена решать свои проблемы самостоятельно. Учитывая скопление войск РФ на границах с нашей страной подобное пренебрежение к 400 тысячам бойцов (а именно столько резервистов по всей стране входят в ТРО) может стоить нашей стране очень дорого.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том что ввел новый праздник, а именно дне территориальной обороны Украины. Как сообщали новости "Сегодня", краткую историю о 7 годах АТО.