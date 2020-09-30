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Зеленский ввел новый праздник: что будем отмечать в начале октября

30 сентября, 23:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент учредил в Украине еще один день, связанный с людьми в погонах

Прошло несколько дней, как в Украине появился День виноградаря и винодела, а президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении еще одного праздника.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В среду, 30 сентября, глава государства подписал указ № 417/2020 "О Дне территориальной обороны Украины", который будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября. В 2020-м это будет 4 октября.

На Банковой объяснили, что территориальная оборона играет важную роль в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, как и составляющие сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны. Поэтому для дальнейшего развития современных военных традиций и был установлен День территориальной обороны Украины.

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"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – подчеркнул Зеленский.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал: по Стратегии военной безопасности, территориальная оборона станет одной из основ формирования защиты Украины наравне с Минобороны, МВД и Нацгвардией.

Смотрите, как проходят сборы бригады территориальной обороны:

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Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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