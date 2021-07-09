Снова внеочередные заседания: "слуга народа" о последней неделе Рады

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады / Фото: Кабинет министров Украины
Верховная Рада на следующей неделе проведет последнее пленарное заседание на нынешней сессии и уйдет на каникулы до сентября. Депутаты снова проведут два внеочередных заседания и рассмотрят несколько важных законопроектов. Более подробно об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
По его словам, следующая пленарная неделя будет очень насыщенной, во вторник и четверг планируются внеочередные заседания.
"Главным вопросом заседания фракции ("СН") в понедельник, скорее всего, будет законопроект №5600 о налоговых изменениях от Кабмина. Мы договаривались, что голосуем его в первом чтении, а потом вносим правки. Меня лично не устраивает повышение для людей цен на квартиры из-за дополнительных налогов при продаже недвижимости и урезание доходов местных бюджетов", – отметил Качура.
Он выделил самые важные законопроекты, которые планируются к рассмотрению:
- №5068 о порядке избрания членов Высшего совета правосудия и деятельности инспекторов ВСП (закон из пакета судебной реформы, на котором настаивают США);
- №3196-д о Службе безопасности Украины (реформа СБУ, хотят забрать функцию расследования экономических преступлений);
- № 5596 легализация каннабиса для использования в медицинских целях;
- №4612 относительно гарантий адвокатской деятельности (разрешение адвокатам на ношение и применение травматических пистолетов);
- №4533 о конституционной процедуре.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский забраковал принятый парламентом закон о Высшей квалификационной комиссии судей и вернул документ в Раду со своими предложениями.
Также ми писали, что в Раду внесли не тот проект Герба Украины. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что последний конкурс на эскиз герба "был фолом последней надежды" от Минкульта.
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