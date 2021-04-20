Нардеп Шевченко заявил, что привез из Минска тайное послание для Зеленского (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко передал через него информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому и нескольким нардепам.
Об этом Шевченко сказал журналистам в аэропорту "Борисполь" по прилете из Минска, сообщает Pavlovsky News.
"Я подойду, скажу этим людям то, что он (Лукашенко) передал", - сказал нардеп.
По словам Шевченко, Лукашенко выступил инициатором встречи, когда увидел его в зале Верховной Рады с флагом Беларуси.
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По словам нардепа, это была ознакомительная встреча, но обсуждали и конкретные вопросы, в частности, помощь украинским больным по вопросам трансплантации.
"Я занимаюсь реальной политикой, а не зашкварами в ресторанах с проститутками и прочим мракобесием. Многим это не нравится. Откройте статью 17 закона про статус народного депутата. Там четко написано, что нардеп имеет право встречаться с лидерами государств", - заявил Шевченко.
Ранее в "Слуге народа" отреагировали на скандальный визит нардепа в Беларусь.
Напомним, Украина, как и все цивилизованные страны, не признала выборы в Беларуси легитимным и не считает Александра Лукашенко законно избранным президентом этой страны.
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