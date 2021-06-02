"Слуга народа" после скандала под Радой: Записываюсь на курс управления гневом

Юрий Камельчук в Раде. Фото: facebook.com/yuriy.kamelchuk
Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук после скандала с парковой под Верховной Радой принес извинения и заявил, что заплатит штраф. Также он передаст на благотворительность сумму, которая в 10 раз превышает штраф.
Об этом он сообщил в Facebook.
Он признал, что был не прав.
"Я не идеален. И никогда таким не был. Не во всех ситуациях удается поступать сознательно. Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Подобное поведение любого человека недопустимо. Простите все, чей моральный устрой я зацепил", – написал Камельчук.
В связи с этим он решил:
- добровольно оплатить штраф за парковку в неположенном месте (425 грн);
- извиниться перед журналистами программы "Останови лося";
- вместе с женой пройти частный курс ПДД;
- в дальнейшем останавливаться/парковаться только в установленных местах;
- запишется на курс "Управление гневом";
- передаст на благотворительность сумму, в 10 раз превышающую штраф.
Напомним, ранее мы писали, что Камельчук после отдыха в Африке на берегу Индийского океана купил себе дорогую иномарку. Ориентировочно (в зависимости от комплектации) такой автомобиль стоит 20-30 тыс. долл.
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