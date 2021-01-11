Двое "слуг народа" обзавелись внедорожниками: какие "тачки" появились у нардепов

Один из нардепов взял себе люксовый Mercedes-Benz

Народные депутаты от "Слуги народа" Андрей Одарченко и Юрий Камельчук к новогодним праздникам приобрели по внедорожнику за десятки тысяч долларов.

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Одарченко и "люксовый" Mercedes

Так, Одарченко 10 января внес в свою декларацию изменения, в которых указал, что 17 декабря 2020 года приобрел автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска) за 1,72 млн грн, а продал ему этот автомобиль некий гражданин Сергей Поперешнюк.

Фото: Daimler AG

В тот же день нардеп также указал в декларации, что 17 декабря продал движимое имущество за 756 тыс. грн.

Напомним, что в сентябре 2019 года Одарченко декларировал 2,97 млн грн, которые взял в долг у матери.

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Камельчук. После отдыха в Африке появилась Toyota

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Блогер Александр Климов сообщил, что Юрий Камельчук провел новогодние праздники в Африке, на берегу Индийского океана.

"После африканского отдыха в семье нардепа появился хорошенький внедорожник Toyota Rav 4 (2017 года выпуска), который Юрий зарегистрировал на жену", – написал блогер.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Ориентировочно (в зависимости от комплектации) такой автомобиль стоит 20-30 тыс. долл. При этом Климов отмечает любопытный момент: нардеп якобы выбрал себе и необычный номер для автомобиля – с четырьмя одинаковыми цифрами, который официально стоит 36 тыс. грн.

Напомним, на днях мы писали, как николаевский депутат Максим Невенчанный встретил Новый год "с Путиным".

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