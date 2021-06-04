Санкции – слишком мягко, нужен приговор – Яценюк о деле Медведчука

Арсений Яценюк и Виктор Медведчук. Коллаж "Сегодня"
После введенных санкций как тактического шага важно, чтобы уголовное производство в отношении Виктора Медведчука – подозрение и обвинительный акт – были направлены в суд, и чтобы там был обвинительный приговор.
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Право на владу".
Он заявил, что сейчас многие борются с Медведчуком, но еще несколько лет назад было иначе. По его словам, Медведчук купил значительную часть СМИ, которые боролись против него.
"В 2016 году фракция "Народного фронта" в парламенте впервые подала заявление о совершении преступления Медведчуком. И тогда депутат Левус и депутат Высоцкий выступали от фракции партии, которую я возглавлял, с требованием к генеральному прокурору, в Службу безопасности и ко всей правоохранительной системы начать уголовное производство в отношении Медведчука", – напомнил он.
Затем в 2018 году "Народный фронт" заблокировал парламент с требованием привлечь Медведчука к уголовной ответственности.
"Также в 2018 году по нашей инициативе мы приняли постановление Верховной Рады Украины о введении санкций против телеканалов, которые уже Владимир Зеленский закрыл на основании этого постановления", – добавил он.
Яценюк подчеркнул, что "главное, что имел Медведчук, чем он торговал до сегодняшнего дня, – он торговал влиянием. Он торговал тем, что Владимир Путин назначил Медведчука генерал-губернатором Украины".
Напомним, в части опубликованных записей Медведчук с российским руководством обсуждал нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".
Как известно, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн.
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