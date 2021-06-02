Санкции против России не работают. Зеленский предложил новое решение

Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США / Фото: Офис Президента Украины

Санкций, которые США и Евросоюз наложили на Россию, недостаточно – необходим новый формат санкционной политики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Джинн Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи 2 июня.

Глава государства призвал продолжать санкции в отношении РФ до тех пор, пока Кремль не прекратит свои агрессивные действия.

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодняшний день уже не работают – Россия привыкла с этим жить, отбирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволить. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", – отметил Зеленский.

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Он поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку Украины в США и за военную помощь. Он также выразил надежду, что эта помощь будет увеличиваться для дальнейшего развития оборонной способности нашей страны.

Напомним, ранее в интервью американским СМИ Владимир Зеленский заявил, что санкции против России действительно дают результат, но этого недостаточно для окончательного прекращения войны.

А в апреле он ввел в действие решение СНБО о санкциях против пропагандистских СМИ из РФ, компаний и чиновников.