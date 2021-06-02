Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур на Донбасс

Президент рассказал американцам о ситуации н Донбассе, чтобы получить от США еще большую помощь

В Украину прибыла делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Они уже провели встречу с президентом Владимиром Зеленским и на выходе из ОПУ рассказали журналистам, о чем говорили с главой государства.

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"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается ваша армия и люди на фронте. Это даст нам дополнительные аргументы, когда мы приедем в США, о необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", – сказали американские гости.

Также американские политики разговаривали с Зеленским об укреплении отношений Украины и США.

"Чтобы предоставлять Украине больше помощи, чтобы она была боеспособна для своей защиты. Нам Зеленский предложил виртуальное путешествие к линии соприкосновения, где командиры с разных участков (фронта) доложат о ситуации. Мы также обсуждали другую помощь, которую могли бы предоставить – и в экономическом плане, и в плане реформ, и как противостоять российской дезинформации", – резюмировали сенаторы.

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Напомним, в начале мая Зеленский встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Президент Украины пригласил в Киев Джо Байдена, а глава Госдепа США пообещал активное содействие вступлению Украины в НАТО.

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Также недавно на Донбасс приезжала делегация США, которая осмотрела руины Широкино и увидела катера РФ в море.