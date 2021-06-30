Русские станут людьми второго сорта: Путин испугался украинского закона о коренных народах

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Президент России Владимир Путин снова раскритиковал украинский законопроект о коренных народах. Его удивило, почему россиян в Украине не хотят признавать коренными, а также испугался, что в результате это уменьшит общее количество русских. Об этом хозяин Кремля сказал во время прямой линии.

Он назвал "руководство Украины явно недружественным" по отношению к России.

"Это очевидно, иначе трудно было бы объяснить проект закона, который внесен президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.) в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну это вообще просто уму не постижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь они объявляются там некоренными. Что это такое, к чему это приведет?" – сказал Путин.

По его словам, это может привести к тому, что части людей якобы придется уехать, вот только ехать им некуда.

"Они будут чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Выдавливают русский язык из реальной практической жизни", – подчеркнул президент РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Госдума РФ приняла заявление, в котором называет сам факт законодательной инициативы президента Владимира Зеленского вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Что на эту истерику ответили у Зеленского.