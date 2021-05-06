Россия доигралась. США готовы увеличить помощь Украине

Америка внимательно следит за перемещениями российских войск рядом с украинской границей – угроза новой агрессии сохраняется, считает госсекретарь Блинкен

/ Фото: Офис Президента Украины

Хоть Россия частично отвела свои войска от границ с Украиной и из оккупированного Крыма, угроза украинской безопасности сохраняется, поэтому США рассматривают возможность увеличения предоставляемой Киеву поддержки.

Об этом, как сообщает корреспондент "Сегодня", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 мая.

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"Россия отвела некоторую технику, но часть остается на границе с Украиной. То есть у России, если она решит это сделать, есть возможность в довольно короткие сроки начать агрессию. Мы тщательно следим", – сказал глава Госдепа во время визита на Банковую.

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При этом он очень высоко оценил поведение Украины на фоне таких провокаций Кремля – Киев проявил сдержанность и не отреагировал на них, несмотря на потери.

"В этом контексте мы активно рассматриваем возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности", – добавил Блинкен.

Больше подробностей о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Украину вы можете узнать в онлайн-хронике на сайте "Сегодня".