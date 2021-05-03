США очень внимательно следят за отводом войск РФ от границ Украины – Блинкен

Россия заявила о возврате своих военных и техники, но только из Крыма – остальные войска остаются вблизи Украины

Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно за этим процессом пристально следит.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Коммерсант.

Он отметил, что не все войска отходят от Украины.

"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить … Мы следим за этим очень-очень внимательно", – сказал Блинкен.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли подтверждение, что Россия отводит свои войска, госсекретарь заверил, что США пристально следят за обстановкой.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Россия все-таки отвела часть войск – только те, которые были дополнительно переброшены в оккупированный Крым на учения. Но на остальных участках границы войска РФ остались. Мы разбирались, почему Россия полностью не отводит войска от границ.

Тем временем международная группа расследователей Conflict Intelligence Team проанализировала отвод российских войск и отметила, что в 2014-м такое уже было, а потом случилось вторжение.