Режим Лукашенко и санкции против нардепов – какие вопросы обсудят на заседании СНБО

Какие вопросы обсудят на заседании СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"
В Совете национальной безопасности и обороны рассказали о повестке сегодняшнего заседания. Всего планируют рассмотреть восемь вопросов.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др", – сказано в сообщении.
Также сегодня могут ввести санкции против 11 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму, ряда "земельных махинаторов" и сторонников режима Александра Лукашенко.
Кроме того, в санкционный список могут включить пятерых действующих народных депутатов, передает УНН.
По информации СМИ, заседание начнется в 14:00.
Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он добавил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.
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