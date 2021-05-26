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Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный список

26 мая, 12:44

Виталий Семченко Виталий Семченко

Указанные лица принимали участие в публичных мероприятиях и съемках на территории оккупированного Крыма

Украина расширит "черній список" российских артистов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина расширит "черній список" российских артистов. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров решил ввести санкции за незаконное посещение оккупированного Крыма против 11 российских артистов.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

В черный список попадут такие актеры и певцы:

  • Алексей Чадов;
  • Александр Петров;
  • Владимир Вдовиченков;
  • Жанна Эппле;
  • Ольга Кабо;
  • Дмитрий Орлов;
  • Евгений Пронин;
  • Евгений Стычкин;
  • Павел Трубинер;
  • Ярослав Сумишевский;
  • Анастасия Сланевская ("Слава").

В документе отмечается, что указанные лица принимали участие в публичных мероприятиях и съемках на территории Крыма. По этой причине россиянам запретят въезд на территорию Украины.

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Теперь новый санкционный список должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны.

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Как сообщалось ранее, прокуратура Крыманачала уголовное производство в отношении 23 деятелей культуры РФ за незаконные концерты на оккупированном украинском полуострове.

Также мы писали, что в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову.

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