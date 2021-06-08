Референдум заставит Раду принять закон об олигархах: "слуга народа" об "угрозах" Зеленского

Корниенко рассказал, как отреагирует парламент, если президент вынесет на референдум олигархический закон

/ Фото: president.gov.ua

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что Верховная Рада примет законопроект об олигархах и не понадобится выносить этот вопрос на всеукраинский референдум, чем накануне пригрозил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба "СН".

Президент говорил, что вынесет этот вопрос на референдум, если Рада откажется принимать закон или принципиально изменит его.

"Если на референдум будет вынесен этот вопрос, и он получит одобрительный ответ от украинского народа, то Верховная Рада в течение года должна реализовать это в виде законопроекта. И за него нельзя будет не проголосовать, потому что это указание от народа, который тебя избирал. Верховная Рада будет вынуждена проголосовать этот закон", – сказал Корниенко.

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Нардеп считает, что парламент и так должен принять олигархический закон и без помощи референдума.

"До конца сессии (еще в июне) мы планируем в первом чтении законопроект проголосовать. Мы ждем альтернативный документ от "Европейской солидарности", – подчеркнул глава партии.

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