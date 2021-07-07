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Расследование по Медведчуку продлено: названы сроки

7 июля, 17:16

Сергей Мартынец

Также 9 июля истекает домашний арест кума Путина – прокуроры срочно просят суд продлить меру пресечения

Виктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования в отношении нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Интерфакс-Украина.

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного расследования по этому делу", – сказали в ОГП.

Также в ведомстве подтвердили, что заседание суда относительно продления меры пресечения подозреваемому перенесено на 8 июля.

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Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

А 21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

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