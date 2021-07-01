Рада приняла закон о коренных народах Украины, который разозлил Путина

Депутаты определили, какие в Украине будут коренные народы и какие они получат права

Крымские татары / Фото: Сегодня

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №5506 о коренных народах, к которым будут официально причислены крымские татары. Соответствующий документ поддержали народных депутатов.

Какие у нас есть коренные народы и что им предлагают

Депутаты определили, что коренным народом будет считаться этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительского органы, самоопределяет себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами признали:

крымских татар;

караимов;

крымчаков.

Этим народностям дали право на самоопределение в Украине, устанавливать свой политический статус в рамках Конституции и законов Украины, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. Смогут создавать свои учебные заведения или сотрудничать с учебными заведениями всех форм собственности с целью обеспечения изучения языка, истории, культуры соответствующего коренного народа и обучение на языке соответствующего коренного народа. Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко объяснял, почему в законопроекте не идет речь о белорусах, россиянах, молдованах, венграх, евреях.

"Дело в том, что в соответствии с международным правом есть четкое определение, что такое коренной народ. Это народ, этногенез (его появление, история, культура) которого связан с определенной территорией, но при этом своего государства он не имеет. То есть белорусы, венгры, молдованы, болгары, россияне свое государство имеют. А крымчаки, караимы, крымские татары – не имеют, но существование этих народов связано с Украиной", – объяснил он.

Почему бесится Россия?

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что испокон веков на территории Украины жили русские люди, а теперь их якобы не хотят признавать коренным народом. По его словам, это якобы может привести к тому, что части людей придется уехать.

"Они будут чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Выдавливают русский язык из реальной практической жизни", – сказал он.

В Госдуме РФ даже приняли заявление, в котором называют сам факт законодательной инициативы президента Владимира Зеленского вопиющей провокацией.

"Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств в Украине. К коренным народам, в случае принятия неотложного закона, не вправе будут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки на Приазовье", – заявили российские депутаты.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Офисе президента называли 3 причины истерии Путина из-за закона о коренных народах.