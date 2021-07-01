Рада поддержала закон об олигархах: что "светит" самым богатым

Теперь если чиновники или политики перекинутся парой слов с олигархом, они должны будут об этом отчитаться в декларации

Депутаты определили, кто будет считаться олигархом в Украине. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Документ поддержали 275 народных депутатов.

Кто такой олигарх

Олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн).

Если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Что нельзя будет олигархам

Будет создан реестр олигархов, а вносить в него будут по представлению СНБО лиц, которые соответствуют олигархическим критериям. Олигархам, которые окажутся в реестре, будет запрещено:

осуществлять взносы (прямо или через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Контакты олигархов с политиками и чиновниками

Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины). Под контактом понимается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания, но сюда не входят совместное участие в официальных мероприятиях.

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Сами же олигархи перед общением с чиновником или политиком должны сообщать им, что находятся в реестре.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам, что если не примут закон об олигархах или будут медлить с ним, то вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

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