Рада поддержала закон об олигархах: что "светит" самым богатым

Депутаты определили, кто будет считаться олигархом в Украине. Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Документ поддержали 275 народных депутатов.
Кто такой олигарх
Олигархом определяется человек, который:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
- стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн).
Если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.
Что нельзя будет олигархам
Будет создан реестр олигархов, а вносить в него будут по представлению СНБО лиц, которые соответствуют олигархическим критериям. Олигархам, которые окажутся в реестре, будет запрещено:
- осуществлять взносы (прямо или через других лиц) в поддержку политических партий;
- быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Контакты олигархов с политиками и чиновниками
Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины). Под контактом понимается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания, но сюда не входят совместное участие в официальных мероприятиях.
Сами же олигархи перед общением с чиновником или политиком должны сообщать им, что находятся в реестре.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам, что если не примут закон об олигархах или будут медлить с ним, то вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.
Смотрите также видео перепалки между нардепом Артуром Герасимовым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым из-за закона об олигархах:
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