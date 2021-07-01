Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Что это значит

Нардепы изменили правила вьезда в Крым для украинцев и иностранцев

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 1 июля, на заседании Верховной Рады нардепы отменили режим свободной экономической зоны "Крым".

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания ВР.

Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №5502-д. Согласно документу, закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" признали утратившим силу.

Отметим, что этот же закон нормирует порядок въезда лиц в оккупированный Крым и выезд из него. Теперь украинцы могут свободно и беспрепятственно посещать оккупированные территории лишь через контрольные пункты въезда-выезда. Там осуществляется временный пограничный контроль – нужно предъявить документ определенный статьей 5 ЗУ "О гражданстве Украины" или статьей 2 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

А иностранцы и лица без гражданства должны будут на КПВВ предъявить паспорт иностранца и специального разрешения с учетом положений ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Реклама

"Нормы международных соглашений, заключенных между компетентными органами Украины и других стран, о въезде, выезде и передвижении физических лиц по территории договаривающихся сторон, не распространяются на временно оккупированную территорию Украины", – указано в законе.

Кроме того, народные депутаты одобрили в целом законопроект №5501-д, который вносит необходимые изменения в Налоговый кодекс в рамках отмены этой свободной экономической зоны.

Ранее мы сообщали, что глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой считает, что принятая жесткая резолюция по Крыму не будет иметь никаких последствий для России.

Член украинской делегации Евгения Кравчук назвала новую резолюцию ПАСЕ самой жесткой из всех принятых ранее. В документ были внесены поправки, которые констатируют политическую подоплеку преследований крымских татар оккупационными властями.

Также накануне Кравчук отмечала, что резолюция ПАСЕ – это еще один международный документ, который смогут использовать и адвокаты, и общественные организации, и правозащитные организации, а затем может быть использована и в исках к России в международных судах.