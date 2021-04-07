Путину людей не жалко: Данилов объяснил эскалацию на Донбассе

Украина точно не собирается провоцировать оккупантов на обострение ситуации на фронте

Обострение на Донбассе со стороны России может быть связано с политическими изменениями в мире, а военное присутствие оккупантов вблизи границ никуда не исчезало с начала войны.

Об этом рассказал в интервью LB.ua секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он напомнил, что россияне с 2014 года никогда своих войск не убирали с границы: как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Хотя на сегодняшний день есть определенная активизация.

"Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, поскольку ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее. Путину людей не жалко, это большая проблема", – сказал Данилов.

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Также он связывает нынешнюю эскалацию со стороны России с серьезными политическими процессами в мире.

"Замена лидеров происходят в Европе – Меркель скоро уходит на отдых. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов. Индия, которая много сотрудничала с РФ, сейчас сотрудничает с США. Происходят тектонические процессы", – резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе только за последние две недели погибли 10 украинских военных.

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