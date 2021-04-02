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Россия, вон из Украины – секретарь СНБО эмоционально рассказал, когда закончится война в Донбассе

2 апреля, 23:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Война на Донбассе закончится, когда Россия уйдет из Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" эмоционально рассказал, что должно произойти для установления мира на Востоке Украины.

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Секретарь СНБО подчеркнул – РФ должна забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей.

"Надо, чтобы Россия забрала свои танки, БТР ... и ушла из Украины. Все. Больше ничего не нужно делать. Это украинская земля. Мы разберемся самостоятельно, что там нам на этой земле нужно делать", – сказал Данилов.

Комментируя обострение на Донбассе, он отметил, что сейчас в России свои внутренние процессы, и поэтому там истерия.

"В последнее время есть русская истерия. В России происходят определенные внутренние процессы, выборы в российскую Думу и они сегодня на этом фоне имеют большое желание показать, что они выстраивают свой "русский мир", – заявил секретарь СНБО.

"Мы четко осознаем, что у нас происходит внутри страны, на наших границах и на сегодняшний день, какие мысли у нашего постоянного врага", – отметил Данилов.

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