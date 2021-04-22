Ждут в любое время. Путин внезапно пригласил Зеленского в Москву

После того, как президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего российского коллегу Владимира Путина провести встречу на Донбассе, тот в ответ позвал его в Москву.

Об этом сообщают российские СМИ.

На встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 22 апреля Путин заявил, что отказывается ехать на Донбасс. Поэтому, если Зеленский хочет наладить друсторонние отношения между Украиной и РФ, то его ждут в Москве "в любое удобное для него время".

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А если Зеленский хотел обсудить мирное урегулирование на Донбассе, то Путин считает, что ему следует встретиться с главарями группировок, которые при поддержке РФ частично оккупировали Луганскую и Донецкую область.

Только после этого Путин готов будет с ним встретиться.