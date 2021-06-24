"Пришел со мной и уйдет со мной". Зеленский сказал, доверяет ли Ермаку

Президент называет своего ближайшего соратника "реальным патриотом, который очень много работает только ради Украины"

Совещание у Зеленского / Фото: president.gov.ua

Когда президент Владимир Зеленский покинет свою должность, глава его Офиса Андрей Ермак тоже уйдет с политической арены.

Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1".

"Андрей Ермак – мощный менеджер и реальный патриот, который очень много работает только ради Украины. Он пришел со мной, и он уйдет со мной. Он не будет оставаться ни каких должностях", – констатировал Зеленский.

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При этом президент отметил, что "политика меняет людей", назвав ее "великим искушением".

Кроме того, в контексте слухов о "сливе" Ермаком операции о поимке наемников ЧВК "Вагнера", Зеленский заверил, что у спецслужб к этому человеку вопросов нет.

"Господин Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку. СБУ предоставляет и предоставляла мне информацию обо всем моем окружении. Я не хотел потом лишиться того или иного человека. К господину Ермаку ноль вопросов от СБУ и украинской разведки. Я ему доверяю", – добавил Зеленский.