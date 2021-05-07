Во время президентства сбежавшего в РФ Виктора Януковича на руководящих должностях в Украине были граждане России.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Президент Янукович сбежал, на руководящих должностях в Украине после Майдана агентура КГГБ СССР и ФСБ России. В армии воевать практически некому, потому что армии нет", – сказал он.

Реклама

По его словам, фактически, Россия управляла Украиной, как через своих граждан, так и через свою агентуру.

"Два последних министра обороны Украины Лебедев (Павел Лебедев – Ред.) и Саламатин (Дмитрий Саламатин – Ред). были вообще гражданами России. Не просто агентами, а гражданами России. Представитель СБУ времен Януковича перед Майданом Якименко (Александр Якименко – Ред.) тоже был гражданином России", – заявил Гордон.