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Путин назвал Януковича "президентом Украины" и сравнил с Мадуро: видео

21 апреля, 13:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил, что считает Революцию достоинства 2014 года в Украине государственным переворотом.

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Кроме этого, он назвал сбежавшего в Россию Виктора Януковича "президентом Украины".

"Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле... Можно как угодно относиться к Януковичу, которого чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота ... но практика организации переворотов, планов политических убийства, в том числе высших лиц — это слишком", – сказал президент РФ.

Он также добавил, что "никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране".

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Россия Виктор Янукович Украина Владимир Путин
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