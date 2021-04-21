Путин назвал Януковича "президентом Украины" и сравнил с Мадуро: видео

Президент России Владимир Путин в очередной раз повторил, что считает Революцию достоинства 2014 года в Украине государственным переворотом.

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Кроме этого, он назвал сбежавшего в Россию Виктора Януковича "президентом Украины".

"Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле... Можно как угодно относиться к Януковичу, которого чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота ... но практика организации переворотов, планов политических убийства, в том числе высших лиц — это слишком", – сказал президент РФ.

Он также добавил, что "никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране".

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