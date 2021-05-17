Пресс-конференция Зеленского пройдет в годовщину инаугурации – СМИ

Мероприятие будет посвящено результатам двухлетней работы Зеленского на посту главы государства

/ Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая – во вторую годовщину своей инаугурации.

Об этом сообщает УП. Off the record.

По данным источника издания, мероприятие будет посвящено результатам двухлетней работы Зеленского на посту главы государства.

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Напомним, ранее президент Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в Евросоюзе.

Кроме того, накануне Совет национальной безопасности и обороны провел заседание, на котором был принят ряд важных решений. По словам главы государства, речь идет о санкциях против криминальных авторитетов, а также проверке госземель в Конче-Заспе и Пуще-Водице. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".