Санкции, аудит госдач и кибербезопасность – Зеленский рассказал о новых решениях СНБО

/ Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны на очередном заседании ввел санкции против криминальных авторитетов, а также поручил провести аудит госземель в Конче-Заспе и Пуще-Водице. Журналисты "Сегодня" рассказывают о главных решениях.

Новые санкции

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Президент Владимир Зеленский Зеленский рассказал, что санкции применили против 500 воров в законе и 100 уголовных авторитетов. По словам главы государства, большинство из них находятся не в Украине.

К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, будут применены следующие ограничения:

блокировка активов;

запрет въезда на территорию Украины;

отказ в получении или отмене визы;

вида на временное или постоянное проживание;

отказ в продлении срока пребывания в Украине;

невозможность приобретения гражданства Украины и принудительное выдворение.

"Тем, кто не в Украине, – нечего приезжать. Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим – прощайте", – сказал Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что под "ворами в законе" подразумеваются люди, которые были "коронованы" по "понятиям" и законам воровского сообщества, но при желании могут "раскороноваться" и вернуться к жизни в гражданском обществе.

Видео: Telegram

Аудит госземель

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Президент поручил провести аудит сделок о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице.

"Сегодня мы затронули важный вопрос – это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектар заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач", – отметил глава государства.

По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте, постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание. Однако и сегодня государственным имуществом за символическую плату пользуются люди времен Януковича, в частности:

Святослав Пискун – бывший генпрокурор

Владимир Ландик – бывший нардеп (Партия регионов)

Дмитрий Табачник – экс-министр образования и науки

Раиса Богатырева – экс-министр здравоохранения времен

Геннадий Зубко – вице-премьер в правительствах Владимира Гройсмана

Александр Ильин – директор департамента корпорации "Богдан"

Секретарь СНБО Данилов также отметил, что на 365 гектарах государственной земли расположены 103 дома – "в ближайшее время все узнают, что там делают эти люди".

"Когда там живет президент, мне понятно. Но когда там живет директор корпорации "Богдан" или жена какого-то вице-премьер-министра, который работал в прошлом и сейчас не имеет отношения к госуправлению, то возникают вопросы, как они там остались и что они там делают", – заявил Данилюк.

Стратегия кибербезопасности

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Также СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности сроком на пять лет. По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это поможет Украине стать передовой страной по киберзащите.

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО